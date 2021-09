Kommt nun ein Ausschuss zur Corona-Pandemie?

Jörg Leichtfried, stellvertretender SPÖ-Klubobmann, hält sich offiziell noch bedeckt. „Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir befinden uns in einem Entscheidungsfindungsprozess.“ Auch die NEOS wollen noch abwarten. Es ist wie ein Pokerspiel. Man schaut, was die anderen tun. Die FPÖ indes gewährt Einblicke in ihr Blatt: „Wir führen Gespräche mit anderen Parteien. Für uns gibt es brisante Themen: die Beschaffungsvorgänge in der Pandemie, die neuen Entwicklungen der Casinos-Affäre´ oder den Wirecard-Skandal. Es gibt großen Aufklärungsbedarf“, so Christian Hafenecker, Fraktionsführer im Ibiza-Ausschuss. Also auch auf blauer Seite wird das Thema Corona-Beschaffung durch Türkis-Grün zentral genannt.