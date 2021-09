Lotterie - wenn sich weitere 10.000 impfen lassen

Wenn die Quote dann jenseits der 80 Prozent liegt und in Richtung Herdenimmunität geht, soll es wie in Dänemark die Möglichkeit geben, auf Maßnahmen zu verzichten, kündigte Doskozil an. Dort sind am Freitag die letzten Corona-Beschränkungen gefallen. So muss etwa niemand mehr bei bestimmten Großveranstaltungen oder auch in Discos einen Corona-Pass vorzeigen.