Notenbanken drohen abgehängt zu werden

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat die Notenbanken dazu aufgerufen, ihre Arbeiten an Digitalwährungen voranzutreiben. Ansonsten drohten sie von den digitalen Initiativen großer Technologiekonzerne abgehängt zu werden, warnte der Leiter des BIZ-Innovationszentrums, Benoit Coeure, am Freitag auf einem Finanzforum in Ljubljana. „Wir sollten unsere Ärmel hochkrempeln und unsere Arbeiten an der Gestaltung der Kernelemente von CBDC (Digitale Zentralbankwährungen, Anm.) beschleunigen“, sagte er.