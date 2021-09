Der Pandemie mit Witz begegnen

Bereits zum dritten Mal schrieb der erfolgreiche oberösterreichische Dramatiker Thomas Arzt ein Stück für das Phönix. Eigentlich hätte es eines über die Arbeitswelt in einer Stahlstadt werden sollen, doch Corona kam dazwischen - jetzt wurde daraus eine „pandemische Posse“ namens „Taumel und Tumult“. Der Uraufführung am kommenden Dienstag fiebert das Team nach so langer Theaterpause schon entgegen: „Wir freuen uns unbändig auf das Publikum“, so Gebhartl.