Legendär! Golf-Stars beehren steirischen Murhof

Abseits des Turniers stehen am Dienstag, 5. Oktober, mit dem Castle Shot auf Burg Rabenstein und dem Audi Shoot Out in Graz-Andritz wieder tolle Bewerbe am Programm. „Gerade beim Shoot Out in Graz-Andritz lernt man die Stars von einer sehr entspannten Seite kennen. André Bossert, David Shacklady, Barry Lane, Markus Brier und James Kingston haben bereits wieder für das Shoot Out zugesagt. Und Showman Thomas Levet, der gerade bei den Legends Open de France seinen zweiten Turniersieg auf der Legends Tour feiern konnte, wird auch wieder in Andritz am Start sein.“ Für das Shoot Out gibt es zudem eine sehr spannende neue Initiative mit dem Sportjahr in Graz. Unter dem Motto „Let’s Go Caddie“ können sich Jugendliche unter 16 Jahren einen Platz als Caddie bei den Stars erspielen.