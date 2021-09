Lokale, über die man spricht: KNG TAO

Gleich beim Eingang empfängt die Besucher ein Wandgemälde, das aussieht wie ein psychedelisches Plattencover aus den 1970er-Jahren. Die hölzerne Theke mit dem Bierhahn lässt an ein gemütliches Beisl denken. Das neue KNG TAO Wien gibt sich eben Mühe, nicht wie ein Chinarestaurant zu wirken. Das ändert sich schlagartig beim Blick in die Speisenkarte, denn dort ist eine reiche Vielfalt an Küchenstilen aus diversen Regionen des Riesenlandes vertreten: Dim Sum, Grillspieße (zum Beispiel mit Hühnermagen um 3 € oder mit Enoki-Pilzen um 3,90 €), scharfe Wok-Gerichte, Suppen mit Fleisch oder Meeresfrüchten und handgezogenen Nudeln, sogar ein Fondue in chilischarfer Rindsuppe (Shui Zhu Niu, 15,90 €).