Ibiza-Prozess: Zündstoff ist garantiert

Am kommenden Mittwoch beginnt in St. Pölten ein Prozess gegen einen Mann, der Österreichs Politik nachhaltig erschütterte. Der Drahtzieher des brisanten Videos steht vor Gericht. Es geht um mutmaßlichen Drogenhandel, was der Beschuldigte bestreitet. Und um bezahlte Zeugen sowie politische Verstrickungen.