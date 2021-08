Strache macht sich „Gedanken über Zukunft“

Nachdem der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zunächst „schockiert“ auf seine nicht rechtskräftige Verurteilung wegen Bestechlichkeit (Videobericht oben) reagiert hatte, arbeitete der Ex-Vizekanzler das vorläufige Ergebnis seines Prozesses in einer nächtlichen Twitter-Salve auf. In insgesamt sechs Tweets schrieb Strache unter anderem, dass er sich in diesen für ihn „schwierigen Zeiten“ nun auf die Berufung an das Oberlandesgericht konzentrieren wolle. Außerdem möchte er sich „Gedanken über meine persönliche Zukunft machen“.