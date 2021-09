Um 90 Mio. €: Bundesheer macht 100 Kasernen autark

Das Bundesheer will in den nächsten vier Jahren alle seine Kasernen energieautark machen. Dafür nimmt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) 90 Millionen Euro in die Hand. Diese Umstellung sei nötig, denn die Risikobedrohung sei ganz klar: „Die Frage ist nicht ob, sondern wann der Blackout kommt“, so Tanner.