NEOS fordern Garantie für offene Schulen

Die NEOS verlangen vor dem Schulstart in Ostösterreich von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) eine Garantie für offene Schulen im Herbst. Außerdem brauche es Mut, an den „großen Schrauben“ wie dem Ausbau verschränkter Ganztagsschulen oder der finanziellen Autonomie von Schulen zu drehen. Die SPÖ wiederum fordert ein „Unterstützungspaket für Eltern“. So sollen etwa digitale Endgeräte wie Laptops für Schüler gratis sein.