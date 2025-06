Netanyahu kündigt weitere Angriffe auf den Iran an

„Teheran nicht länger geschützt“

In Teheran wurden laut einem Reporter ungefähr 60 Menschen in einem Wohnkomplex durch eine Rakete getötet. Zudem seien mindestens 800 Menschen seit Beginn der israelischen Großoffensive in Krankenhäusern behandelt worden, teilte ein Vertreter des iranischen Gesundheitsministeriums mit. Am Samstag wurde auch ein Drohnenangriff auf eine Raffinerie in der Hafenstadt Kangan gemeldet.