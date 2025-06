Ist Graz eine verwundete Stadt, Frau Kahr?

Am Grazer Rathaus hängt die schwarze Trauerflagge, über die Stiegen hinauf in den zweiten Stock hat sich schon in den Morgenstunden eine Menschenschlange gebildet. Es sind fast ausschließlich Jugendliche, die aus Solidarität mit den Opfern des Amoklaufs Blut spenden wollen. Oben erwartet uns die Bürgermeisterin schon und bittet uns in ihr Büro mit Spielecke und Schultafel, „weil viele Hilfesuchende zu mir kommen, die Kinder dabei haben.“