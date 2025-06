10.000 Kalorien! Die vierte Ironman-Disziplin

Der 26. Ironman Austria steigt am Sonntag ab 6.30 Uhr in Klagenfurt mit dem Schwimmen im Wörthersee. Für die Profis wird das Essen und Trinken da zur Wissenschaft. Der „Krone“ haben Österreichs Asse Michi Weiss und Georg Enzenberger verraten, was sie im Laufe eines Rennens wirklich zu sich nehmen – und wie viel Körpergewicht verloren geht.