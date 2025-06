Drittes Training in Kanada – ab 18.30 Uhr LIVE

Nach seinem Rammstoß-Ausraster beim vergangenen Rennen in Spanien steht Verstappen in Quebec unter besonderer Beobachtung. Weil er Russell ins Auto fuhr, wurde der viermalige Champion auch mit drei Strafpunkten in der Sünderkartei belegt. Kassiert er nur einen Punkt mehr, zieht das eine Rennsperre für den nächsten WM-Lauf in Österreich nach sich. Verstappen kündigte aber bereits an, nichts an seinem Fahrstil zu ändern.