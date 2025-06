„Atom-Herz getroffen“, Top-Militärs ausgeschaltet

Iran startet Gegenschlag

Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei drohte Israel mit Vergeltung. Das Land müsse mit „einer harten Bestrafung“ rechnen, wurde der Religionsführer in einer Mitteilung seines Büros zitiert. Israel habe sein „bösartiges Wesen“ durch Angriffe auf Wohngebiete „mehr als je zuvor offengelegt“, hieß es in der Mitteilung weiter. Khamenei bestätigte auch den Tod mehrerer Kommandanten und Wissenschaftler, die zu „Märtyrern“ geworden seien. Auch die Revolutionsgarden kündigte eine entschlossene Vergeltung an. Wenig später starteten bereits die ersten Kampfdrohnen Richtung Israel (siehe Video oben). Israels Militär sprach von über 100 unbemannten Flugobjekten, an deren Abschuss nun gearbeitet werde.