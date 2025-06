Sechs Verletzte nach Frontal-Crash im Ennstal

Bei dem Crash wurden laut dem Roten Kreuz sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Aufgrund der hohen Anzahl der Verletzten wurde eine sogenannte „MANV-Alarmierung“ ausgelöst – ein Massenfall an Verletzten, so wie beim Amoklauf in Graz am Dienstag. Schon bei Beginn des Einsatzes fragt man dabei Kapazitäten der Krankenhäuser ab.