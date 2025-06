Festnahme nach Krimi um Babyleiche in Rom

Da der US-Amerikaner auch sein Mobiltelefon bei seiner Reise nach Skiathos mitnahm, konnte er rasch lokalisiert und in weiterer Folge festgenommen werden. Die Ermittlungen in dem Krimi rund um die Baby- und die Mutterleiche aus den USA in der Ewigen Stadt gehen nun weiter. Italienische Beamte stellen im Park Villa Doria Spuren sicher.