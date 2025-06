Iran-Experte sicher: Israel wollte Deal verhindern

Mindestens 60 Tote bei israelischem Angriff auf Teheran

Unterdessen gehen die gegenseitigen Angriffe unvermindert weiter, mittlerweile sind auch immer mehr Todesopfer zu beklagen. So seien bei einem israelischen Angriff auf einen Wohnkomplex in Teheran am Samstag laut iranischem Staatsfernsehen rund 60 Menschen getötet worden. Unter den Opfern in der iranischen Hauptstadt seien auch 20 Kinder, hieß es in dem Bericht.