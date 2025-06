Felbermayr in F1 Academy erstmals auf dem Podest

Die vom Formel-1-Rennstall Sauber unterstützte 18-Jährige musste sich am Samstagvormittag (Ortszeit) nach 17 Runden nur der Französin Doriane Pin und der Britin Ella Lloyd geschlagen geben. In Montreal finden außertourlich drei Rennen statt, da am vorigen Schauplatz in Miami eines regenbedingt ausgefallen war.