Auf dem Rad gegen den Krebs

„24h Everesting Plus“ heißt der Event, findet wieder am Saalfeldner Biberg statt. Beim „Everesting“ geht’s darum, einen Berg per Rad oder zu Fuß so oft zu erklimmen, bis man die 8849 Höhenmeter des Mount Everest gesammelt hat. „Aber jeder Höhenmeter zählt, es ist egal wie oft oder weit man hinaufkommt“, versicherte Hörl, „auch E-Bikes sind erlaubt. Jeder, der will, kann mitmachen.“