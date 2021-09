Höchste Fallzahl seit einem Jahr - trotz Lockdown!

Lockerungen bei Impfquote von 80 Prozent

Der am schlimmsten von dem Virus betroffene Bundesstaat New South Wales meldete unterdessen fast 1300 neue Fälle, vor allem im Großraum Sydney. Hier gilt bereits seit mehr als zwei Monaten ein strikter Lockdown. Regional-Regierungschefin Gladys Berejiklian stellte aber erstmals wieder internationale Reisen für die Bevölkerung in Aussicht, sobald 80 Prozent der Bürger vollständig geimpft seien.