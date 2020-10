Heftige Proteste gegen Lockdown in Melbourne

In der australischen Millionenmetropole Melbourne hat der seit mehr als drei Monaten andauernde Lockdown zu heftigen Protesten mit Hunderten Teilnehmern geführt. Dabei stießen die Demonstranten am Freitag mit der Polizei zusammen, die in weiterer Folge auch Tränengas einsetzte, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Außerdem wurden insgesamt 16 Personen festgenommen, wie der TV-Sender ABC berichtete.