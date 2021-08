Victoria muss zum sechsten Mal in den Lockdown

Es ist bereits der sechste Lockdown in Victoria seit Beginn der Pandemie. Die Menschen dürfen ab 20 Uhr sieben Tage lang nur noch in Ausnahmefällen ihre Häuser verlassen. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie enttäuscht ich bin, dass ich das schon wieder tun muss“, so Regional-Premierminister Daniel Andrews in einem Statement.