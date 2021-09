Kurzarbeits-Anmeldung von MAN könnte bald folgen

Elektronikteile und Chips fehlen - nachdem schon verschiedene Autohersteller Kurzarbeit für ihre Produktionsstandorte anmelden mussten, muss jetzt auch das BMW-Motorenwerk in Steyr die Bremse ziehen. 800 der gesamt 4400 Mitarbeiter am Standort werden ab 1. September zur Kurzarbeit angemeldet, da es an deren Montagebändern zu weiteren Produktionsausfällen kommen kann. Erst am jeweiligen Monatsende wird mit dem Arbeitsmarktservice „abgerechnet“ und klar sein, wie viele der Beschäftigten tatsächlich in Kurzarbeit waren. Bei der restlichen Produktion läuft der reguläre Schichtbetrieb weiter, wird betont.