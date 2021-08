BMW Steyr meldet 800 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

800 Mitarbeiter der insgesamt 4400 Mitarbeiter am Standort werden ab 1. September zur Kurzarbeit beim Arbeitsmarktservice angemeldet, da es an deren Montagebändern zu weiteren Produktionsausfällen kommen kann. Erst am jeweiligen Monatsende wird mit dem AMS „abgerechnet“ und klar sein, wie viele der 800 Beschäftigten tatsächlich in Kurzarbeit waren.