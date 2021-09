Der König der Pilze, Kalbsbackerl und Feigen

Steinpilz Tarte

Zutaten: 4 Blatt Strudelteig, geschmolzene Butter, Thymian.

Zubereitung: Die Tarte-Form leicht mit Butter ausstreichen.Die Strudelteigblätter mit ebenfalls mit Butter bestreichen und übereinanderlegen. Danach mit einem Ausstecher mit rund 10cm Durchmesser ausstechen. Den Teig in die Tarte-Form legen und beschweren. Bei 180°C ca. 8-10 Minuten backen bis er goldbraun und knusprig ist.



Zutaten Füllung: 200g Steinpilze, 2 Schalotte fein gewürfelt, Petersilie, Zitronenzeste, Thymian, Schnittlauch, Salz, Pfeffer, 20g Sonnenblumenkerne geröstet, 20g Butter.

Zubereitung: Die Schalotten in etwas Butter glasig dünsten. Separat die Steinpilze in Würfel schneiden und in etwas Olivenöl bei mittlerer Hitze goldbraun braten. Mit den Schalotten vermischen und mit fein geschnittenen Kräutern, Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken.