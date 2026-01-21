Fluffiger Kaiserschmarrn im Dampfgarer

Zu Gast bei Tanja Pfaffender ist diesmal Angelika Patak. Sie ist Expertin in Sachen backen mit Dampf. Der Klassiker der österreichischen Süßspeisenküche wird fluffig und die leichte Karamellnote ist einfach köstlich. Dazu gibt es einen Zwetschkenröster mit einem Schuss Rum.
Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster
Zutaten: 400ml Milch, Mehl ca.200g, eine Prise Salz, Vanillezucker, etwas Rum und Rosinen nach Geschmack, 8 Eier, 4 EL Butter, Staubzucker, Zwetschken
Zubereitung:
Alle Zutaten bis auf die Eier und die Butter verrühren, soviel Mehl verwenden, bis ein nicht zu dickflüssiger Teig entsteht. Jetzt die Eier aufschlagen und vorsichtig in den Teig einarbeiten. Die Eier dabei nicht versprudeln, nur leicht durchziehen.
Den Multidampfgarer mit Heißluft und 25% Dampfsättigung auf 220°C aufheizen. Etwas Butter auf ein Backblech verteilen und die Masse auf das heiße gebutterte Backblech fließen lassen.15-20 Min. backen. Anschließend den Kaiserschmarrn mit 2 Gabeln zerreißen. Kräftig mit Kristallzucker bestreuen, und nochmals für 5 min. bei Grillstufe karamellisieren.
Zwetschkenröster
Zubereitung: Für den Zwetschkenröster die Zwetschken halbieren, entkernen und mit einem Schuss Wasser, einem Schuss Rum und Gewürzen wie Nelken und Zimt einköcheln.