Sport und Freizeit: Klare Mehrheit für 1G-Regel

Für die Umfrage im Auftrag des Senders W24 wurden insgesamt 1004 Wiener befragt. Die Ergebnisse sind durchaus interessant: So gibt es bei Männern eine stärkere Zustimmung (69 Prozent) als bei Frauen (55 Prozent). In den verschiedenen Altersgruppen gibt es ebenfalls Unterschiede: So sind nur 50 Prozent der Unter-30-Jährigen dafür. Danach steigt die Zustimmung mit dem Alter immer mehr an, bis zum Höchstwert bei den Ältesten über 60.