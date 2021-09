Kulinarische Schätze: Genussreise durch Slowenien

Uroš Štefelin ist ein Schüler Jamie Olivers und hier einer der bekanntesten Chefs. Starallüren hat er keine, dafür umso mehr Schmankerln in der Küche seiner Vila Podvin. „Ich will die Natur unserer Gegend auf den Teller holen“, erzählt er. Der Beweis folgt auf dem Fuße, und zwar in Form eines Drei-Gänge-Menüs; serviert wird es unter einem schattenspendenden Kastanienbaum im Gastgarten. Besonders die Vorspeise - Scampi mit Karfiol an Walnussschaum und Veilchen - weiß zu überzeugen.