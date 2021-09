Heindl läutet die Schoko-Maroni-Saison ein

Bei Maronen handelt es sich um Edelkastanien. Die Früchte der sommergrünen Bäume haben einen hohen Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Nährstoffen. Sie liefern ungefähr so viel Vitamin C wie Orangen. Fett und Kalorien sind, im Gegensatz zu anderen Nussarten, wenig enthalten. Zudem sind sie glutenfrei und somit auch für Allergiker bestens geeignet.