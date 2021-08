Vom Wiener Hausmeisterkind zur Kickerlegende

„Ich wollte nie Profi werden“

„Ich bin mit den späteren Nationalspielern Willi Kreuz, Robert Sara und Heinz Binder groß geworden“, erinnert sich der gelernte Betriebsschlosser. Nach dem Wechsel zu Wacker Wien machte „Milo“ erstmals national auf sich aufmerksam. Als frischgebackener Amateur-Europameister (2:1-Finalsieg gegen Schottland in Mallorca 1967) war er am Transfermarkt zusammen mit seinen Teamkollegen Pepi Hickersberger (Ex-Teamchef) und Kurt Leitner (LASK) heiß begehrt. Der SK VÖEST machte gegen den LASK das Rennen: „Ich wollte nie Profi werden. In der VÖEST konnte ich mich beruflich bis zum Abteilungsleiter der Personen- und Postbeförderung hocharbeiten.“