Taliban, Al-Kaida und IS: Terror gegen Terroristen

Die Taliban geben sich moderat, der Anschlag des IS ist somit als eine Art „Sperrfeuer“ zu verstehen. Taliban und Al-Kaida haben durch ihre Vernetzung ihre Machtposition kontinuierlich ausgebaut, so Stockhammer. „Der IS war in Afghanistan kein wesentlicher Player, das sicherheitspolitische Vakuum und die Unterstützung durch Pakistan halfen bei der Konsolidierung.“ Und Pakistan will mit dem IS die Macht der Taliban - die sie ebenfalls unterstützen - begrenzen.