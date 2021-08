Keine Impfung „Hauptrisiko für Spitalsbehandlung“

Belastung auf Intensivstationen „natürlich noch bewältigbar“

Wie weitere Experten rechnet auch Lamprecht mit weiter steigenden Zahlen - „das ist ja auch nicht so schwer vorherzusehen“. Die Belastung in den Krankenhäusern sei „natürlich noch bewältigbar“, aber immer mehr Patienten auf den Intensivstationen bedeute aus Ressourcengründen ja wieder Einschränkungen in anderen wichtigen Bereichen - das sei zu verhindern und sollten doch die Lehren aus den vergangenen Wellen sein, so Lamprecht.