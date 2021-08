Dreiviertel der Corona-Intensivpatienten ungeimpft

Vor wenigen Tagen hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit erstmals die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahlen getrennt nach Altersgruppen veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Infektionszahlen derzeit am stärksten von ungeimpften Menschen in die Höhe getrieben werden. Laut aktuellen Zahlen der Stadt Wien werden immer mehr Ungeimpfte und jüngere Patienten wegen einer Corona-Infektion im Spital behandelt. Mit Stichtag 18. August waren Dreiviertel der Intensivpatienten in Wiens Spitälern ungeimpft.