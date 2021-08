Aktuell viele Jüngere in OÖ mit Covid im Spital

Doch nicht nur die Patientenzahlen in den Krankenhäusern steigen von Tag zu Tag an, auch die Zahl der Neuinfektionen wird immer höher: So wurden von Dienstag auf Mittwoch gleich 374 neue Fälle gemeldet, davon sind 119 auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Weiters starb ein Linzer (75) mit Vorerkrankungen.