Popper erwartet „ordentlichen“ Corona-Anstieg

Simulationsexperte Niki Popper erwartet für die kommenden Wochen eine „Challenge“ durch einen „ordentlichen Anstieg“ an Corona-Infektionen. Es gebe keinen Grund zu glauben, dass sich die Entwicklung anders gestalten werde, sagte er am Rande des „Forum Alpbach“. Er gebe im Wesentlichen drei Ursachen an: die Reiserückkehrer, den Schulbeginn sowie dass die Immunität Genesener aus der zweiten Welle verloren gehe, was ebenfalls ein „ordentlicher Booster“ sei.