Zahl der Geimpften fehlt: „Es liegt am Unvermögen“

Erhöhte Infektionszahlen, vermehrte Hospitalisierungen, erschlaffende Impflust. Wichtige Frage: Wie setzt sich die Zahl der Behandelten zusammen? Was anderswo üblich ist und als Beleg für die Wirksamkeit von Impfungen dient, findet in Österreich nicht statt. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein argumentiert mit Datenschutz. Man sei auf die Daten aus den Ländern angewiesen. „Aktuell wird an einer datenschutzkonformen Einmeldesystematik gearbeitet.“