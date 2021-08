Wels knackt 300er-Marke: „Hätten Plan gehabt“

Mit 311 hat die Stadt Wels am Donnerstag die „kritische“ 7-Tage-Inzidenz von 300 überschritten. Wäre der Wert eine Woche lang über 300 geblieben, hätte es Ausreisekontrollen gegeben. Doch genau am Donnerstag präsentierte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) einen neuen Plan. Künftig sind Verschärfungen nicht mehr nur an die Zahl der Neuinfektionen, sondern auch an die Durchimpfungsrate in den Gemeinden sowie an den Intensivbetten-Belag des betroffenen Bundeslandes gekoppelt. Der Erlass des Gesundheitsministers dazu ging gestern an die Landeshauptleute, heute tritt er in Kraft. Der „Erlass für Hochrisikogebiete“ ersetzt den bisherigen „Hochinzidenz-Erlass“.