Online-Shopping sorgt weiter für große Paketflut

„Die Österreicherinnen und Österreicher haben in den letzten eineinhalb Jahren und während der zahlreichen Lockdowns Online-Shopping für sich entdeckt.“ Von Österreich in den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) seien im ersten Quartal sieben Millionen Pakete verschickt worden, ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte RTR mit. In Länder außerhalb des EWR gingen im 0,81 Millionen Pakete (plus 73 Prozent).