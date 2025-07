Neuer Klub im Rennen! Salzburg-Kicker vor Wechsel?

Bei Red Bull Salzburg bahnt sich der nächste Abschied an: Nach den Transfers von Amar Dedic und Samson Baidoo steht auch Oscar Gloukh kurz vor einem Wechsel. Jetzt schaltet sich Ajax Amsterdam in den Poker um das „Wunderkind“, wie Gloukh in seinem Herkunftsland Israel gerne bezeichnet wird, ein.