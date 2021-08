Spritze gegen hohes Cholesterin

Das neue Medikament zielt auf einen körpereigenen Eiweißstoff namens PCSK9 ab, der eine große Rolle beim Fettstoffwechsel spielt. Dieses spezielle Protein wird in der Leber gebildet, ans Blut abgegeben und reguliert dort den Spiegel des „schlechten“ LDL-Cholesterins. Damit überschüssiges Cholesterin in der Leber abgebaut werden kann, muss es zunächst einmal die äußere Hülle der Zellen passieren. Dazu dockt es an die dort verankerten Bindungsstellen - die LDL-Rezeptoren - an und gelangt gemeinsam mit ihnen in die Leberzelle. Heftet sich das Protein PCSK9 an den LDL-Rezeptor, steht dieser nicht mehr für die Aufnahme des LDL-Cholesterins zur Verfügung. Es verbleibt dann vermehrt im Blut, kann sich an den Gefäßwänden ablagern und zu gefährlichen „Verkalkungen“ führen.