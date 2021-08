SPÖ: „Faßmann-Pläne bestenfalls ‚Genügend‘“

Zuspruch von Industriellenvereinigung

Zuspruch bekam der Bildungsminister für seine Schulstart-Pläne von Peter Koren, dem Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung. Dieser betonte in einer Mitteilung, man begrüße die Maßnahmen, um Schulschließungen zu verhindern. Erfolgsentscheidend seien aber vor allem Vorgaben zum Umgang mit Quarantäneregelungen und verlässliches Contact Tracing, denn „eine Quarantänewelle wie in Großbritannien müssen wir mit allen Mitteln vermeiden. Sollte das nicht gelingen, kann von geregeltem Bildungsbetrieb keine Rede mehr sein“, so Koren, der daher ein bundesweit geregeltes Vorgehen für Schulen fordert.