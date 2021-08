Abwasser-Analyse soll die Schule sicher machen

Mehr als 3000 Schulstandorte im Einzugsgebiet der Kläranlagen

So wird das Ganze zu einer Art Frühwarnsystem, das eben auch das Bildungsministerium nutzen will: Ab dem Schulstart sollen die Informationen aus 116 Kläranlagen in ganz Österreich in Kombination mit den geplanten flächendeckenden Testungen in den ersten beiden Schulwochen sowie 300 ausgewählten „Wächter“-Schulen, an denen regelmäßige PCR-Tests stattfinden, dazu dienen, die Infektionslage an den Schulen einzuschätzen. Immerhin liegen im Einzugsgebiet der betroffenen Kläranlagen drei Viertel der Schüler und mehr als 3000 Schulstandorte.