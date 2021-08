Ukraine hilft mit 38 Tonnen Stacheldraht aus

„Wir müssen so schnell wie möglich eine starke, zuverlässige Grenze zu Weißrussland haben“, fordert die litauische Innenministerin Agne Bilotaite angesichts der Notlage in dem baltischen Land wegen eines regelrechten Migranten-Ansturms aus Weißrussland. Die Arbeiten an der Barriere aus Stacheldraht mit einer Gesamtlänge von 550 Kilometern hatten bereits vor gut einem Monat begonnen. Die ukrainische Regierung hilft mit 38 Tonnen Stacheldraht aus.