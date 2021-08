Hacker: „Haben noch vier bis sechs Wochen Zeit“

Neue Zahlen der Stadt zeigen, dass 85 Prozent des aktuellen Infektionsgeschehens in Wien auf Menschen zurückgehen, die gar nicht oder nur einmal geimpft sind. In den Spitälern sind kaum Corona-Patienten, die immunisiert sind. „Das sind die harten Fakten! Die wirksamste Maßnahme ist die Impfung.“ Wenn sich viele Jüngere jetzt ungeimpft infizieren, reiche die Zahl der ungeimpften Älteren aus, um die Spitäler wieder an ihre Belastungsgrenze zu bringen. Die Stadt verzeichnet bereits ein leichtes exponentielles Wachstum und eine schlechtere Ausgangslage als heute vor einem Jahr. „Wir sehen in Amerika, wie die Spitäler in Staaten mit einer schlechten Durchimpfungsrate untergehen“, warnt Hacker. Und was will er nun konkret tun?