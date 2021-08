Mückstein: Für 1-G zwei Voraussetzungen nötig

Für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sind für den Schritt hin zu einer 1-G-Regel, also weiteren Beschränkungen für Ungeimpfte, zwei Voraussetzungen nötig: Zum einen dürfe die Eindämmung der „prekären epidemiologischen Situation“ nicht mit gelinderen Mitteln möglich sein, zum anderen müsse jeder die Möglichkeit für den zweiten Stich gehabt haben. Denn um Ungeimpften den Zutritt zu bestimmten öffentlichen Räumen zu verbieten, müsse schon eine „gewisse Dramatik“ da sein, erklärte er am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz (siehe Video oben).