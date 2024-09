Topgesetzte Sinner und Swiatek im Achtelfinale

„Großartiges Match“

„Es war ein großartiges Match. Mein Aufschlag war wirklich gut, ich bin sehr zufrieden“, sagte Sinner. In der gesamten Partie ließ der Südtiroler keinen einzigen Breakball zu, das dank einer starken Aufschlagleistung mit 15 Assen. Mit einem Selbstläufer auf dem Weg zu seinem ersten US-Open-Triumph rechnete der 23-Jährige nicht. „Alles kann passieren in diesem Sport. Ich versuche, auf meiner Seite des Netzes zu bleiben“, betonte Sinner. Sollte er in Flushing Meadows triumphieren, wäre es sein zweiter Major-Erfolg nach jenem bei den Australian Open Anfang des Jahres.