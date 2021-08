Drogenfahrt mit Sohn: Tiroler gleich 2-mal ertappt

Konsum von Cannabis gestanden

„Er hatte am Beifahrersitz seinen achtjährigen Sohn dabei. Aufgrund des Fahrverhaltens und diverser Anzeichen von Suchtgiftkonsum führten die Beamten einen Fahrtüchtigkeitstest beim Lenker durch, bei dem diverse Auffälligkeiten festgestellt wurden“, berichtete die Polizei. Ein freiwilliger Urintest verlief schließlich positiv, der Lenker habe den Konsum von Cannabis am Vorabend gestanden. „Der Führerschein wurde dem 45-Jährigen an Ort und Stelle abgenommen“, so die Ermittler weiter.