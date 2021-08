„Diese Form der Kritik tut wirklich weh“

Um die Geschichte zu verstehen, muss man vorausschicken: Das Diensttelefon der Florianis in Guntramsdorf, Bezirk Mödling, ist grundsätzlich nur von Montag bis Freitag, von 7 bis 15 Uhr besetzt. Für Notfälle ist der Feuerwehrnotruf 122 zu wählen. Doch während des Unwetter-Chaos am 16. August dürfte eine Bürgerin in der Eile des Gefechts diesen Umstand nicht bedacht haben. Gegen 2.51 Uhr wählte sie den vermeintlichen „Notruf“ - und niemand hob ab. Am nächsten Tag folgte dann das Donnerwetter, und Kommandant Roman Janisch musste eine Schimpftirade über sich ergehen lassen.