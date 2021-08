Demo zu Afghanistan: „Holt die Frauen raus!“

„Diese Frauen hört niemand mehr“

Die afghanische Botschafterin in Österreich, Manizha Bakhtari, nahm ebenfalls an der Kundgebung teil und erinnerte an die frauenpolitischen Errungenschaften der letzten 20 Jahre in Afghanistan. „Diese Frauen hört niemand mehr“, sagte sie. Vor zwei Wochen war Bakthari ins Außenamt bestellt worden, weil sie Österreich gebeten hatte, Abschiebungen in das Krisenland zu stoppen. Jetzt sind diese gar nicht mehr möglich.